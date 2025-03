Escolas de samba de Belém enfrentam chuva antes de iniciar os ensaios nesta quinta-feira (13/03)

O segundo dia do ensaio técnico das escolas de samba de Belém do grupo especial começou embaixo de chuva, na noite desta quinta-feira (13), na Aldeia Cabana, bairro da Pedreira. A previsão era que tudo começasse às 20h, mas o mau tempo acabou atrasando a programação.

Mas mesmo na chuva, a animação não parou na avenida. O público se fez presente desde cedo, para acompanhar toda a preparação das últimas quatro escolas que ensaiam nesta noite.

A chuva não intimidou a diarista Nazaré Silva, 55 anos, que veio prestigiar o ensaio de sua filha, que atua na bateria de uma das escolas de samba.

"A minha filha está na bateria da Boêmios da Vila Famosa, sou mãe coruja, tem que vir prestigiar a filha, pra ela sair neste carnaval. Mesmo com a chuva eu não arredei o pé, tem que acompanhar até o fim, com chuva, até que chova canivete, eu adoro carnaval. Vou estar aqui hoje e no sábado, mesmo com chuva", conta a diarista aos risos.

Nesta noite desta quinta os desfiles de ensaio acontecem na seguinte ordem: Boêmios da Vila Famosa, Acadêmicos de Samba da Pedreira, Império de Samba Quem São Eles, Piratas da Batucada.