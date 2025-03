Desfile das Escolas de Samba de Belém acontece neste fim de semana; conheça os enredos

Nove agremiações se apresentam neste fim de semana em Belém no desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial. As apresentações começam na sexta (14) e terminam no sábado (15) no bairro da Pedreira, finalizando a contagem regressiva para o desfile na Aldeia Amazônica. As escolas estão na fase final da preparação para o desfile, realizando os últimos ajustes nas fantasias e nas alegorias.

VEJA MAIS

Em 2025, todas as Escolas decidiram levar um tema em comum para o desfile:a importância na preservação da Amazônia, da sustentabilidade e de divulgar as riquezas da região para todo o mundo. Ligada diretamente com a realização da 30° Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30), que será sediada em novembro deste ano em Belém, a temática reuniu todas as Escolas para apresentar o tema à sua maneira no desfile.

Dessa forma, o público pode esperar diversas histórias envolvendo temas mitológicos, histórias sobre os ancestrais da Amazônia, a exaltação da força da mulher amazônica e diversos outros enredos. Confira as Escolas de Samba que irão desfilar e conheça um pouco sobre os enredos que estarão presentes no Grupo Especial.

ASSOCIAÇÃO CARNAVALESCA BOLE-BOLE

BoleBole

Atual bicampeã do carnaval de Belém, a Bole-Bole venceu no último ano com o enredo “Juriê, a fantástica energia da Amazônia Paraoara” e para este ano aposta no enredo “Amazônia Ensolarada”. Em busca do tricampeonato, a Escola do bairro do Guamá, fundada em 1984, irá apresentar a visão dos ancestrais amazônicos sobre a região e a reação do povo amazônico aos ensinamentos impostos pelos estrangeiros que não conhecem a floresta.

EMBAIXADA DE SAMBA DO IMPÉRIO PEDREIRENSE

Império Pedreirense

Em 2024 a Escola de Samba Império Pedreirense dividiu o 1° lugar com a Bole-Bole apresentando o samba-enredo: “Em Belém de Nazaré tem Reza, Batuque e Samba no Pé”. Com 74 anos, a agremiação que busca o seu bicampeonato aposta no enredo: “As águas dos meus encantos nos cantos dos curimbós”, que traz a história da Amazônia contada a partir da versão do encantados que regem as águas da região, como Exu, Iemanjá, Maré, Iara e tantos outros.

ACADÊMICOS DE SAMBA DA PEDREIRA

Samba da Pedreira

Vice-campeã nos últimos dois anos, Acadêmicos de Samba da Pedreira acumula “batidas na trave” e para sair do quase, a Escola fundada em 1980 escolheu o samba-enredo: “Rudá, a explosão do amor em defesa da Amazônia”. A história nasce das vidas dos povos indígenas da família Tupi-Guarani e da divindade Rudá, o Deus do Amor que povoa as nuvens. De acordo com o vice-presidente da Escola, todas as fantasias e carros alegóricos são 100% sustentáveis e nenhum material é prejudicial ao meio ambiente, além de todo o material ser reaproveitado para o desfile de 2026.

IMPÉRIO DE SAMBA QUEM SÃO ELES

Quem são Eles

Nascida no bairro do Umarizal há 79 anos, a Agremiação Quem São Eles alcançou o 3° lugar no Carnaval de 2024. Na busca pelo título de 2025, a Escola preparou o samba-enredo: “O Despertar da Floresta”, que trata assuntos como a ecologia e a preservação da Amazônia a partir do lado do misticismo e das lendas. A história contada pelo samba-enredo é de que após a devastação causada pelo homem a natureza, quatro guerreiros - que são elementos da natureza - irão travar uma batalha espiritual e devolver o equilíbrio e a energia para a Amazônia, confirmando a profecia contada por pajés e povos tradicionais.

GRÊMIO RECREATIVO JURUNENSE 'RANCHO NÃO POSSO ME AMOFINÁ'

Não Posso me Amofiná

Ocupante do 4° lugar no Carnaval 2024, o Rancho Não Posso me Amofiná foi fundado em 1934 e, para este ano, a agremiação do bairro do Jurunas traz o samba-enredo: “A História do Mascate Amazônico que se tornou o midas do Norte!”. A homenagem é para o comerciante paraense Oscar Rodrigues, dono de uma rede de supermercados em Belém, e que terá a sua história contada em um passeio realizado pelo Rancho aos seus 80 anos de vida, desde a sua infância no município de Igarapé-Miri, crescendo ao lado dos peixes, das árvores, da natureza, até a vinda para Belém.

GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL E CARNAVALESCO 'DEIXA FALAR'

Deixa Falar

O samba-enredo escolhido pela Escola Deixa Falar para 2025 é: "O Sonho Virou Realidade. Uma gota de amor para salvar a criação". Com o enfoque nas religiões de matrizes africanas, o samba-enredo revela as situações que impactam diretamente o mundo e, principalmente, a Amazônia. Fundada em 1992, o Grêmio Recreativo Cultural e Carnavalesco “Deixa Falar” conquistou o 5° lugar no Carnaval de 2024.

ESCOLA DE SAMBA BOÊMIOS DA VILA FORMOSA

Vila Formosa

A Escola de Samba Boêmios da Vila Formosa foi fundada em 1975 e em 2024 ocupou o 6° lugar do Carnaval de Belém. Neste ano, o samba-enredo escolhido para desfilar na avenida foi: “Sucupira: a Terra do Absurdo”. Com a destruição dos nossos patrimônios, a falta de união no ambiente cultural e a pouca conscientização sobre o meio ambiente, com os cidadãos jogando lixo nas ruas, o tema traz uma forte crítica ao mundo e à região amazônica. Esse olhar negativo, no entanto, se transforma com a chegada da Curupira que, na avenida, se transformará em vários animais, como o jabuti, o jacaré, a onça, a borboleta e a coruja.

GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA PIRATAS DA BATUCADA

Piratas da Batucada

Para disputar o pódio do Carnaval 2025, a Escola de Samba Piratas da Batucada escolheu o enredo: “O Cantar Caboclo da Amazônia”. O samba-enredo trata sobre as diferentes heranças das musicalidades amazônicas. Primeiro, a música amazônica recebe a herança da natureza, do movimento dos rios, do cantar dos pássaros, do balançar das árvores. Depois, há a herança da musicalidade indígena e africana. Fundada em 1974, a agremiação conquistou o 7° lugar no carnaval belenense em 2024.

GRÊMIO RECREATIVO SOCIAL E CULTURAL ESCOLA DE SAMBA MOCIDADE OLARIENSE

Mocidade Olariense

A campeã das Escolas de Samba do Grupo de Acesso em 2024, com o samba-enredo “Pelos Caminhos da Fé, aos sons dos tambores do meu São Bené”, a Escola de Samba Mocidade Olariense estava a 10 anos longe do grupo das Escolas Especiais. Em seu retorno, para fazer bonito na avenida, a Escola escolheu apresentar o samba-enredo: “A Revolta das Icamiabas, um delírio fascinante em defesa do reino das pedras verdes”. O tema fala da força da mulher amazônica, desde as Incamiabas, mulheres líderes indígenas que venciam os homens em suas batalhas, até as “Incamiabas” atuais, que são as fazedoras de cultura, as líderes dos assuntos sobre meio ambiente, as mulheres indígenas que protegem a natureza. Dessa forma, o Grêmio Recreativo Social e Cultural Escola de Samba Mocidade Olariense, que foi fundado em 1975, atravessa a avenida destacando o protagonismo feminino em suas diversas facetas.

Veja data e o horário que cada escola vai passar na avenida:

14 de março (sexta-feira)

ESCOLA DE SAMBA MOCIDADE OLARIENSE - Hora: 22h

RANCHO NÃO POSSO ME AMOFINÁ - Hora: 23h15

DEIXA FALAR - Hora: 00h30

EMBAIXADA DO IMPÉRIO PEDREIRENSE - Hora: 01h45

15 de março (sábado)

BOÊMIOS DA VILA FAMOSA - Hora: 21h

ACADÊMICOS DE SAMBA DA PEDREIRA - Hora: 22h15

IMPÉRIO DE SAMBA QUEM SÃO ELES - Hora: 23h30

PIRATAS DA BATUCADA - Hora: 00h45

BOLE BOLE - Hora: 02h

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)