Embaixada do Império Pedreirense encerra a primeira noite de desfile na Aldeia Cabana neste sábado

Perto das 3h deste sábado (15), a Embaixada do Império Pedreirense foi a última escola a se apresentar na primeira noite do Desfile das Escolas de Samba de Belém, na Aldeia Amazônica David Miguel, no bairro da Pedreira. Atual campeã do Carnaval da capital paraense, título que divide com a Bole Bole após o empate em 2024, a escola levou à avenida o enredo "As Águas dos Meus Encantos nos Cantos dos Curimbós", exaltando a riqueza dos rios amazônicos, a natureza e a diversidade cultural da região.

Neste ano, a escola de samba, do bairro da Pedreira, levou mais de mil brincantes para a avenida, com 90% das peças feitas com resíduos da própria agremiação. "Fazemos referência aos nossos rios, à nossa riqueza natural, às nossas florestas. Mas, principalmente, à nossa diversidade cultural, que encanta o mundo todo, incluindo a tradição popular carnavalesca da comunidade pedreirense. Isso reforça a nossa certeza de que seremos campeões", afirma Chico da Embaixada, presidente da escola.

O objetivo da escola, neste ano, foi instigar o senso crítico quanto à necessidade de preservação das águas da Amazônia. A escola trouxe no segundo carro uma estátua feita de sucata de carros.

Embaixada Foto: Wagner Santana / O Liberal Foto: Wagner Santana / O Liberal Foto: Wagner Santana / O Liberal Foto: Wagner Santana / O Liberal Foto: Wagner Santana / O Liberal Foto: Wagner Santana / O Liberal Foto: Wagner Santana / O Liberal

Se depender da força da torcida, o título já tem dono. Sendo uma agremiação da Pedreira, conhecido tradicionalmente como o "bairro do samba e do amor", a Império transformou a Aldeia Amazônica em seu território na primeira noite de desfiles. "Nós, pedreirenses, carregamos esse amor pelo samba na veia. Estamos na torcida pelo Império, que fez um desfile lindo, cheio de cores, samba no pé e alegria", enfatizou Renato Guimarães, morador da Pedreira e apaixonado pela escola.

Já neste sábado (15), o evento inicia a partir das 22h, com os desfiles das escolas de samba Boêmios da Vila Famosa, Acadêmicos de Samba da Pedreira, Império de Samba Quem São Eles, Piratas da Batucada e Bole Bole, também na Aldeia Amazônica.