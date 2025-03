Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro 2025: veja o horário e onde assistir

O Carnaval do Rio de Janeiro é um dos eventos mais aguardados do ano, e o Desfile das Campeãs é a oportunidade perfeita para reviver a magia das melhores escolas de samba do Grupo Especial. Em 2025, o evento acontecerá neste sábado, 8 de março, reunindo as seis melhores colocadas do Carnaval carioca na Marquês de Sapucaí. Se você quer acompanhar o espetáculo de casa, confira todas as informações sobre onde e que horas assistir ao Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro 2025:

Que horas começa o Desfile das Campeãs 2025?

O desfile tem previsão de início às 21h30, com a primeira escola entrando na avenida. A ordem das apresentações segue a classificação final do Carnaval, com a sexta colocada abrindo a noite e a grande campeã encerrando o evento já na madrugada de domingo.

Onde assistir ao Desfile das Campeãs ao vivo?

Para quem deseja assistir de casa, a transmissão será feita por diferentes plataformas:

- TV Aberta: A TV Globo exibe o evento ao vivo para todo o Brasil, com narração e comentários especializados sobre cada apresentação.

- Streaming: O Globoplay transmite o desfile simultaneamente para assinantes.

- TV por assinatura: O canal SporTV também fará a cobertura completa do evento.

- Redes Sociais: Trechos e destaques das apresentações estarão disponíveis nos perfis oficiais das escolas de samba e nas redes da LIESA (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro).

O que esperar do Desfile das Campeãs 2025?

O Desfile das Campeãs é uma celebração marcada pelo brilho, pelas fantasias impecáveis e pela energia contagiante das escolas que brilharam na avenida. As seis melhores agremiações têm a chance de mostrar novamente seus enredos, carros alegóricos e sambas-enredo que conquistaram o público. O desfile também é uma oportunidade para quem quer reviver as apresentações das grandes vencedoras em 2025.