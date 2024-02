Circuito Mangueirosa atrai multidão para o quarto dia de festa no Complexo Ver-o-Rio

Nesta terça-feira gorda (13), o Circuito Mangueirosa atraiu os foliões para o quarto dia de festa no Complexo Ver-o-Rio, resgatando a essência do Carnaval de rua em Belém e oferecendo uma opção cultural para aqueles que optaram por passar o feriado na cidade. O palco principal recebeu um público ávido por música e folia. A programação, gratuita, contemplou diversos artistas locais e contou com a participação do Bloco Filhos de Glande, que levou o samba como carro-chefe, mas também explorou uma fusão de ritmos brasileiros, que incluiu o carimbó, axé, rock, forró e, claro, o brega. A festa começou às 15h e entrou pela noite.

Antes do bloco do dia encantar o público com sua energia contagiante, foi a vez do DJ Seu Edvaldo, Arthur Espíndola e Juliana Sinimbú levantarem o astral do público. A cantora Rita Lee, que morreu em maio do ano passado, foi a homenageada dos Filhos de Glande com a Orquestra Carnafônica, seguida de um time de peso na música: Joelma Kláudia, Iara Mê, Zara, Jheni Choen e a Orquestra Aerofônica.

Gustavo Moreira, integrante da direção do Circuito Mangueirosa, disse estar otimista em relação ao quarto dia de festa. Segundo ele, a média estimada pela organização é de mais de 25 mil foliões todos os dias e um pico de 30 mil pessoas no último domingo (11). A expectativa é manter a mesma energia contagiante ao longo do evento.

“A programação do Bloco Filhos de Glande já é tradicional e todo ano homenageia um artista da cultura brasileira, às vezes é paraense, às vezes não é, mas esse ano foi a Rita Lee, uma das maiores artistas do país”, disse Moreira.

A folia continua

Sobre o último dia do Circuito, conhecido como a “Ressaca”, que acontecerá no próximo sábado (17), Gustavo adiantou que as produtoras envolvidas pensam à frente e já estão com os dois pés no Carnaval de 2025. “A gente quer muito que o Mangueirosa tenha esse salto de qualidade, que possa entregar tudo o que público acha que está faltando. Vamos fazer oficinas para preparar as pessoas para trabalhar no Circuito Mangueirosa ano que vem, vai começar o processo de captação para ser um dos maiores Circuito dentro da história do evento e um dos maiores da Cidade”, complementou.

Marina Farnesi, diretora do Bloco Filhos de Glande, ressaltou a importância do grupo, que celebra 17 anos de história, resistência e ocupação das ruas de Belém durante o Carnaval. “Apresentamos um repertório preparado para essa grande homenagem à Rita Lee. Trouxemos muito rock, carimbolado, carimbó ‘roquizado’. Os Filhos de Glande é um bloco de samba, tradicional, então, teve muito samba também, fizemos uma linda apresentação”, declarou.

O Circuito Mangueirosa proporcionou diversão aos foliões também nos dias anteriores, de 10 a 12 de fevereiro, com uma programação repleta de atrações que se estenderam das 15h às 20h30. Para encerrar em grande estilo, no próximo sábado (17), o Bloco “Tchau, Tchau, Amor” promete trazer a ressaca do Carnaval, relembrando os momentos marcantes vividos durante os dias de festa. Diferente dos outros dias do evento, o encerramento será marcado por shows em trio elétrico estacionado no Ver-o-Rio, seguindo o cortejo até a Casa Mangueirosa, na Tv. Praça Waldemar Henrique, no bairro do Reduto.

Confira a programação do último dia do Circuito Mangueirosa:

Bloco Tchau, Tchau, Amor

Palco Ver-o-Rio

15h: DJ Tchau Tchau Amor;

16h: DJ Nat Esquema;

17h: Tamboiaras com participações de Brenda Moraes, Iris da Selva e Katarina Chaves;

19h às 20h: DJ Nat Esquema.

Cortejo (trio)

20h às 21h30: Julia Passos, Ruth Costa e Rafaela Travassos & Banda.

Casa Mangueirosa (After)

20h: DJs Tchau Tchau Amor;

22h: DJ Tiana;

0h: Pagode das Meninas com participações de Richelle Halliday e Layse;

02h às 4h: DJ Gabi Matos.