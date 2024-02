‘Circuito Icoaraci Folia’ agita foliões com shows e blocos de carnaval; confira a programação

O Circuito Icoaraci Folia 2024, que será realizado pela Prefeitura Municipal de Belém (PMB) entre a próxima quinta-feira (9) e quarta-feira (14), levará os foliões às ruas do distrito da capital, animando o público com shows e blocos carnavalescos. A programação será gratuita e, ao todo, serão 78 horas de animação. A cada dia, o corredor da folia será aberto às 14h e as atrações vão até 3h da madrugada.

Estão cadastrados mais de 40 bloquinhos de rua, além de mais de 20 apresentações musicais, que irão puxar o trio elétrico. O corredor da folia será na rua 15 de Agosto, entre a Travessa Berredos e Avenida Lopo de Castro. Será quase um quilômetro de percurso, que começa no bairro Ponta Grossa e termina no bairro Cruzeiro. A organização é da Agência Distrital de Icoaraci (Adic), órgão ligado à PMB .

Gaby Amarantos é uma das atrações confirmadas do Circuito deste ano. Entre as outras atrações que irão embalar a multidão estão: bandas Fruto Sensual e Fruta Quente e aparelhagens tradicionais. A diversidade de ritmos deve agradar todos os públicos, com axé, tecnobrega, samba, pop, rock, sertanejo, forró, carimbó e brega. Ainda haverá o bloco kids, voltado às crianças.

Para o agente distrital de Icoaraci, Grégorio Neto, além de animação, o evento também vai trazer muitos benefícios para os moradores da Vila Sorriso. "Icoaraci terá o maior carnaval de todos os tempos. A expectativa é de que o carnaval de Icoaraci seja um show de cultura e diversidade, feito para todos. Os foliões vão reforçar sua identidade cultural e curtir um carnaval no Pará, com a cara do Pará", destaca Grégorio Neto.

Confira a programação completa, com todas as atrações do trio elétrico:

Sexta - 09/02

18h - Cabra no Forró

20h - Fruta Quente

22h - Tudão Crocodilo

00h - Fruto Sensual

Sábado - 10/02

19h - Desfile Oficial de Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Icoaraci.

Domingo - 11/02

16h - Bonde da Alegria (Kid’s)

18h - Axé & Cia

20h - Carimbó Batucada Misteriosa

22h - Gêh Rodriguez

00h - MC Dourado

Segunda - 12/02

16h - Jeff Moraes & Leona Vingativa (Trio da diversidade)

18h - Steve Pegada

20h - Big Band DBL

22h - Super Pop New Geration

00h - Markinho Duran

Terça - 13/02

16h - Thiago Costa

18h - Vem Pro Rolê

20h - Miro Marks

22h - Victoria Pinheiro

00h - Gaby Amarantos

Quarta - 14/02

14h - Rabo do Peru

16h - Mizerê