Carnaval do Caeté 2025: Bragança espera 300 mil foliões em cinco dias de festa

A cidade de Bragança, no nordeste do Pará, se prepara para receber 300 mil foliões no Carnaval do Caeté 2025, que acontece de 28 de fevereiro a 4 de março. A programação inclui shows em dois palcos, na Praça de Eventos e na orla do rio Caeté, com atrações nacionais como Tarcísio do Acordeon, Babado Novo, É o Tchan, Viviane Batidão, Superpop, Band AR-15 e DJ Elisson, além de outras apresentações culturais e bandas locais.

Segundo a prefeitura, o evento já começou a movimentar a economia local, impulsionando pequenos e grandes negócios, além da rede de hotelaria da cidade. “Nosso objetivo é consolidar Bragança como cidade carnavalesca”, afirma o prefeito Dr. Mário.

“O Carnaval do Caeté já é referência e, este ano, será ainda maior, com uma estrutura grandiosa, programação diversificada e muitas novidades”, explica o prefeito.

A festa conta com blocos tradicionais como o “Urubu Cheiroso” e a escola de samba “Patokada”, que completa 51 anos. Além disso, o público pode aproveitar novidades como o “PIT - Ponto de informação turística”, o “ArtFolia”, que valoriza o artesanato local, e o Walking Tour, que apresenta os encantos da cidade.

O Carnaval do Caeté se espalha por diversas praças da cidade, como a Orla do Rio Caeté, a Estação Cultural Armando Bordalo - Praça de Eventos, o Complexo Rosa Blanco e o Mercado de Carne.

VEJA MAIS

Confira a programação completa do carnaval do Caete 2025:

01/03 (Sábado)

14h00 | Grupo de Dança Fit Dance – Praça da Poesia

15h00 | Carnapraça com Show da Banda Aurea Marchinhas – Praça da Poesia

22h00 | Show com Grupo KeGraça & Pagode do TR – Galpão de Eventos do Posto de Monta

02/03 (Domingo)

14h00 | Grupo de Dança Fit Dance – Praça da Poesia

15h00 | Carnapraça com Banda Áurea Marchinhas – Praça da Poesia

20h30 | Desfile da Corte do Carnaval – Passarela Posto de Monta

21h00 | Abertura com Bloco Afoxé – Passarela Posto de Monta

21h30 | Desfile Oficial – Escola de Samba 9 de Julho – Passarela Posto de Monta

22h30 | Desfile Oficial – Unidos do Lavapés – Passarela Posto de Monta

23h30 | Desfile Oficial – Dragão Imperial – Passarela Posto de Monta

00h30 | Desfile Oficial – Acadêmicos da Vila – Passarela Posto de Monta

01h30 | Show com Grupo Pegada Nossa – Galpão de Eventos do Posto de Monta

03/03 (Segunda-feira)

14h00 | Grupo de Dança Fit Dance – Praça da Poesia

15h00 | Carnapraça com Banda Áurea Marchinhas – Praça da Poesia

21h00 | Desfile Escola de Samba Mirim – Os Herdeiros – Passarela Posto de Monta

21h40 | Desfile Escola de Samba Mirim – Vila do Amanhã – Passarela Posto de Monta

22h20 | Desfile Escola de Samba Melhor Idade – Realeza Imperial – Passarela Posto de Monta

23h00 | Desfile Escola de Samba Melhor Idade – Os Imortais – Passarela Posto de Monta

23h30 | Show com Grupo Assim que se Faz e Atitude Certa – Galpão de Eventos do Posto de Monta

04/03 (Terça-feira)

14h00 | Grupo de Dança Fit Dance – Praça da Poesia

15h00 | Carnapraça com Banda Áurea Marchinhas – Praça da Poesia

15h00 | Criança Folia – Galpão de Eventos do Posto de Monta

21h30 | Desfile Oficial – Escola de Samba 9 de Julho – Passarela Posto de Monta

22h30 | Desfile Oficial – Unidos do Lavapés – Passarela Posto de Monta

23h30 | Desfile Oficial – Dragão Imperial– Passarela Posto de Monta

00h30 | Desfile Oficial – Acadêmicos da Vila– Passarela Posto de Monta

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do Núcleo de Cultura)