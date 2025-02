Carnaval de Tucuruí tem escolas de samba e shows de Simone Mendes, Manu Bahtidão e Nadson O Ferinha

Inicia neste sábado, 01, o carnaval oficial do município de Tucuruí, no sudeste do Pará. Segundo a coordenação, a cidade organiza neste ano o maior circuito carnavalesco de rua do estado. A festa com programação gratuita segue até a próxima terça-feira, 4 de março.

Realizado pela Prefeitura de Tucuruí, por meio de Secretaria Municipal de Cultura, este ano, o carnaval terá como atrações as cantoras Simone Mendes, Manu Bhatidão e o cantor Nadson O Ferinha. Toda a festa será em cima do trio elétrico, a partir das nove da noite, na Avenida Sete de Setembro.

Além dos shows, também haverá o tradicional desfile das escolas de samba da cidade nas Escadarias de Santo Antônio.

Seis escolas vão desfilar em 2025, são elas: União da Vila, Acadêmicos do Getat, Unidos de Tucuruí, Estação Primeira da Colina, Unidos da Jaqueira e Império Matinhense. O desfile será na segunda-feira, 3.

"Além de garantir os shows para a alegria dos foliões, a gente também fez questão de que os desfiles das escolas aconteçam. É uma forma de valorizar e manter viva a nossa cultura e o trabalho dos carnavalescos do nosso município", explicou o prefeito de Tucuruí, Alexandre Siqueira.

Programação

No sábado, 01, os trabalhos começam com o show do cantor Nadson O Ferinha. Já no sábado, 2, quem comanda a festa é a cantora Manu Bhatidão. E para encerrar a festa, na terça-feira, 4, é o dia da cantora Simone Mendes se apresentar no trio elétrico.

"Tivemos quatro finais de semana de esquenta com o Bloco Minhocão. Foram domingos com mais de 10 mil foliões nas ruas. A expectativa para esses quatro dias é ainda maior. Lembrando que essa festa vai além dos shows. Nossa cidade está movimentada, hotéis ocupados, economia aquecida. E a gente aproveita para convidar todo mundo para curtir essa festa com o povo de Tucuruí", contou o secretário de Cultura, Jean Ribeiro.

Serviço:

- Shows: 1, 2 e 4, às 21h. Avenida Sete de Setembro.

- Desfile das escolas de samba: 03/03, às 21h. Escadarias de Santo Antônio