Carnaval de Belém: Quem São Eles é a terceira escola a desfilar na Aldeia Amazônica neste sábado, 15

A Império de Samba Quem São Eles foi a terceira escola de samba do Grupo Especial de Belém a desfilar na Aldeia Amazônica na noite deste sábado (15). A agremiação, do bairro do Umarizal, traz o enredo “O Despertar da Natureza", instigando o senso sobre a preservação do mundo.

Fundada em 1946, a escola de samba tenta quebrar o jejum de 29 anos sem ganhar o título do carnaval de Belém. Neste ano, a Quem São Eles traz para a avenida 1.400 brincantes, sendo 10 alas com 80 componentes, 180 ritmistas, 70 baianas, 150 pessoas na ala dos amigos e 50 integrantes compondo a harmonia. 75 artesões e artistas foram contratados para trabalhar na confecção das alegorias da escola em 2025.