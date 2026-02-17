Capa Jornal Amazônia
Carnaval

Carnaval 2026: Mocidade Alegre é campeã em São Paulo

A agremiação conquistou o 13º título com 269,8 pontos

Lívia Ximenes
fonte

A Mocidade Alegre é tricampeã do Carnaval de SP (Reprodução / Instagram)

A Mocidade Alegre é a grande campeã do Carnaval 2026 em São Paulo. Somando 269,8 pontos, a agremiação conquistou o 13º título com o enredo “Malunga Léa — Rapsódia de uma Deusa Negra”, em homenagem à atriz Léa Garcia. Em segundo lugar, ficou a Gaviões da Fiel, com 269,7 pontos, seguida pela Dragões da Real, com 269,6 pontos.

“Saudamos Léa como nossa malunga, companheira de luta. Esse enredo é um tributo àquelas que ousaram existir além dos papéis que lhes foram dados. Lembramos o nome e o rosto de quem forjou a história do nosso país”, disse a escola de samba ao anunciar o enredo. Anteriormente, a Mocidade Alegre venceu em 1971, 1972, 1973, 1980, 2004, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014, 2023 e 2024. Com a conquista, a agremiação se aproxima da Vai-Vai, que detém o recorde de maior campeã do Carnaval paulista com 15 vitórias.

Após apuração, ocorrida nessa terça-feira (17), as escolas Rosa de Ouro e Águia de Ouro caíram para o Grupo 1 de Acesso. A mudança levou a Acadêmicos do Tucuruvi e Pérola Negra ao Grupo Especial em 2027. Confira abaixo o resultado final do Carnaval de São Paulo 2026.

Resultado final — Carnaval de São Paulo 2026

  1. Mocidade Alegre: 269,8 pontos
  2. Gaviões da Fiel: 269,7 pontos
  3. Dragões da Real: 269,6 pontos
  4. Acadêmicos do Tatuapé: 269,5 pontos
  5. Barroca Zona Sul: 269,4 pontos
  6. Tom Maior: 269,4 pontos
  7. Estrela do Terceiro Milênio: 269,1 pontos
  8. Mocidade Unida da Mooca: 269 pontos
  9. Império de Casa Verde: 268,9 pontos
  10. Camisa Verde e Branco: 268,8 pontos
  11. Colorado do Brás: 268,7 pontos
  12. Vai-Vai: 268,6 pontos
  13. Rosas de Ouro: 268,4 pontos
  14. Águia de Ouro: 268,2 pontos

