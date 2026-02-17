Acadêmicos do Tucuruvi é campeã do Grupo de Acesso 1 e volta ao Grupo Especial em São Paulo

A escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi foi campeã do Grupo de Acesso 1 do carnaval de São Paulo. A vice-campeã foi a Pérola Negra.

As notas foram divulgadas nesta terça-feira, 17, quando também será realizada a apuração do Grupo Especial, a partir das 16 horas.

A Acadêmicos do Tucuruvi conquistou o título com 269,9 pontos. A Pérola Negra e a Mancha Verde empataram na vice-liderança, com 269,4 pontos cada, mas a primeira levou a melhor no critério de desempate, que contabiliza todas as notas descartadas.

Com o resultado, Tucuruvi e Peróla Negra desfilam entre as 14 agremiações da elite do carnaval paulistano no próximo ano, trocando de lugar com as duas últimas posicionadas após a apuração do Especial.

A Acadêmicos do Tucuruvi levou ao Sambódromo do Anhembi o enredo "Anti-Herói Brasil", assinado pelo carnavalesco Nicolas Gonçalves e pelo enredista Cleiton Almeida.

A narrativa da escola da zona norte celebra o brasileiro que vive e luta em meio às contradições do país. Em 2025, a escola havia sido rebaixada no carnaval de São Paulo.

Já Pérola Negra desfilou sob o enredo "Valei-Me Cangaceira Arretada, Maria que Abala a Gira, Valente e Bonita que Vence Demanda".

A agremiação da Vila Madalena, zona oeste da capital, contou a história de Maria Bonita, rainha do cangaço e considerada a primeira mulher a entrar para um bando de cangaceiros.