Carnaval 2025: Tradição e atrações nacionais marcam a folia em Vigia

A cidade de Vigia, no nordeste do Pará, se prepara para um Carnaval com tradição e grandes atrações. Os tradicionais blocos Gaiola das Loucas, Os Cabrasurdos e as Virgienses, que completam 40 anos em 2025, desfilarão pelas ruas da cidade. A programação inclui shows de artistas nacionais como Matheus Fernandes, Babado Novo, João Gomes, É o Tchan, Tarcísio do Acordeon e DJ Jesus Luz, além de apresentações de artistas regionais.

“O Carnaval de Vigia 2025, esse ano traz o tema "A Tradição continua". Quando escolhemos esse tema, é porque o carnaval de Vigia tem a tradição das escolas de samba, dos blocos de rua, como; Os Mascarados, Os Cabraçurdos, A Gaiola das Loucas e As Virgienses, que completa 40 anos esse ano, e é o maior bloco de rua do Pará”, destaca o prefeito de Vigia, Job Jr.

Além dos blocos tradicionais, o Espaço Cultural Tia Pê será palco de shows com atrações nacionais diárias, bandas regionais e artistas locais. “Valorizamos muito as bandas locais”, afirma o prefeito. “E tudo de graça pra quem vem curtir o carnaval de Vigia”, ressalta.

A expectativa é que aproximadamente 250 mil foliões participem da festa, que já iniciou no penúltimo final de semana de fevereiro e segue até o dia 4 de março.

Confira a programação completa dos blocos:

01/MAR - SÁBADO

16H - FOLIA DOS JOVENS TALENTOS (CUMARU)

17H - ROCK ALEATÓRIO (PENHALONGA)

18H - BARIRI NA FOLIA

19H - DORI ALHO

20H - PRA SAMBA

21H - GURIJUBAL

21H - CANTO DO GALO

22H - AMOR IN SUNSET

02/MAR - DOMINGO

05H - CAGADA DO PINTO

14H - LÍNGUA FELINA DO BEIRUTE

15H - NAS ASAS DO URUBU (PENHALONGA)

17H - CARNABARRETA

17H - SEM ABADÁ NÃO ENTRA

17H - MULHERES NA FOLIA

17H - AS JAPINGÜETES (PENHALONGA)

17H - BAIACU NA FOLIA

17H - BLOCO DO GATÃO (PORTO SALVO)

18H - AMIGOS DO REXPA

19H - NORTE GOIÁS

19H - FENÔMENO AZUL

19H - AMOR DE VERÃO

20H - TOCA DOS GATOS

22H - CANTO DO GALO

03/MAR - SEGUNDA

16H - AS VIRGIENSES

16H - OS CABRAÇURDOS

22H - A GAIOLA DAS LOUCAS

04/MAR - TERÇA

17H - CALA BOCA CAGUETA

19H - O BOTO

20H - GUERREIROS DA MADRUGADA

21H - TATU E CIA



*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do Núcleo de Cultura)