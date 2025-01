Bloco Kalango abre o pré-Carnaval de Belém

O Circuito Porto Folia (estacionamento do Porto Futuro) se consolida no pré-Carnaval de Belém. Pelo segundo ano consecutivo o espaço entra na agenda oficial da folia na capital paraense. Além disso, alguns blocos terão circuito de rua com trio elétrico puxando os foliões, o que permite que o público da pipoca, que não tem abadá, aproveite o pré-Carnaval de Belém.

Para fazer a estreia do circuito, neste sábado (25), o Bloco Kalango chega em comemoração aos seus 30 anos. A festa vai ser comandada pelo Rei do bloco e da folia, Ricardo Chaves. O baiano Tomate também é atração nacional do Kalango. Carabao, Nosso Tom, Keila do Treme, Tamo Junto e Mizerê, são as atrações locais.

A concentração será às 16h30, no Ver-o-Rio, na sequência o Mizerê puxa o trio elétrico até o estacionamento do Porto Futuro.

"O Kalango tem que celebrar muito esses 30 anos de uma história muito bonita que começou lá na Ilha do Mosqueiro, na primeira edição do Parafolia. Eu tive o privilégio de participar e também de estar presente em todas as edições que o Kalango se apresentou. A gente fez uma história muito bonita em trios. Kalangos e kalangas, como eu costumo dizer, que são várias gerações que tiveram conosco ao longo dessa jornada. Quando o Parafolia acaba, a gente passa um tempo ausente, mas retoma nos eventos pre carnavalescos, que é o que a gente vem fazendo nos últimos anos sempre de uma forma muito bonita. É para celebrar mesmo, eu parabenizo todos os que já participaram do Kalango em algum momento, mas principalmente a pessoa de Carlinhos, que é o grande capitão. Guilherme (Calvinho) também e todo mundo que faz parte dessa história", disse Ricardo Chaves.

O anfitrião é o precursor da música baiana no país, assim como do Bloco Kalango no Pará. As lembranças das suas primeiras participações em micaretas no Pará ainda na década de 1990, deixaram o artista perto do seu público, por isso a comemoração dessas três décadas do bloco é especial para Ricardo Chaves.

"Esse ano a gente mantém a tradição de sempre ter um artista de fora convidado para participar da festa, além das bandas locais, chamamos o Tomate. Ele é o convidado desta edição. Vai ser uma festa bonita! Estou muito feliz de estar completando 30 anos desse bloco e acho que Belém tem que comemorar mesmo", pontua o cantor.

Há 30 anos à frente do Kalango, Carlinhos Belo, sócio fundador do bloco, sempre inova quando chega a hora de colocar o bloco na avenida. "A gente planeja o Kalango o ano inteiro para chegar esse momento. A gente gosta sempre de abrir o pré- Carnaval, de ser o primeiro bloco. Acreditamos que por o Kalango já ser uma tradição, a gente busca impulsionar o pré-Carnaval para todas. Além disso, não só esse perído, mas também o Carnaval vai ficando mais forte", conta o sócio fundador.

Desde o Mosqueiro, assim como na avenida Pedro Miranda, Cidade Folia e Cidade Velha em Belém, o bloco sempre fez o arrastão nas ruas, que é uma oportunidade de entregar para o público da pipoca diversão.

"O Kalango na época do Parafolia só era rua, então isso deixou muita saudade. Nesses 30 anos, já tem a terceira geração de 'kalangos', por isso a gente buscou colocar de volta nas ruas para que os foliões pudessem sentir o gostinho, apesar de não ser a mesma coisa, mas a gente sente pelo menos o gostinho de pular o Carnaval de rua. Nós participamos do pré-Carnaval da Cidade Velha que também tinha esse momento de trio e a chance que vimos de colocar de novo o trio nas ruas, foi nesse circuito novo", explica Carlinhos Belo.

INDOOR

O Bloco Amor de Carnaval tamém fará seu evento comemorativo, mas em circuito indoor na Cidade Velha. O evento, que bate a marcar de 10 anos em 2025, chega com a sua temática de apaixonar os corações. Se espelhando nos modelos dos bloquinhos do Rio de Janeiro, o Amor de Carnaval tras a banca carioca Fica Comigo para envolver os foliões.

Just Mike, Baladeros, Nosso Tom, Big Band DBL, Juliana Sinimbu e Alisson Muniz completam as atrações do bloco.

O Amor de Carnaval será no NaBêra, a partir das 16h.

Agende-se

- Bloco Kalango

Data: hoje, 25

Hora: 16h30

Local: concentração no Ver-o Rio (Av. Mal. Hermes, 1374) e festa indoor no estacionamento do Porto Futuro (Endereço: R. Belém, S/N - Reduto)

- Bloco Amor de Carnaval

Data: hoje, 25

Hora: 16h

Local: NaBêra - R. São Boaventura, 268