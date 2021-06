Web reage a efeitos adversos da vacina da Astrazeneca: 'Imunizado na base da bicuda'

Muitas pessoas, que foram imunizadas com a Astrazeneca/Oxford, vacina contra a covid-19 produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), têm relatados reações adversas como febre, dores e indisposição após receberem uma das doses do imunizante.

O processo é comum, acomete parte dos vacinados e pode ser contornado sem maiores complicações. Segundo especialistas, os efeitos colaterais não devem ser motivo para deixar de se vacinar contra o coronavírus, já que, na verdade, indicam que o sistema imunológico está funcionando como deveria - embora as vacinas também sejam eficazes sem as adversidades.

Nas redes sociais, internautas reagiram com muito bom humor aos efeitos adversos. “Entendi, agora, que todas as ressacas da minha vida me prepararam para este momento: a vacina da Astrazeneca”, brincou uma. “Febre da Astrazeneca, gostoso demais”, disse outra imunizada.

Entendi, agora, que todas as ressacas da minha vida me prepararam pra este momento: a vacina da AstraZeneca. #VacinaPraTodos — Glenda (@glenda_uchoa) June 1, 2021

febre de astrazeneca gostoso demais — jacaré que não corre (@gc_leao) June 1, 2021

Teve quem comparou a vacinação com uma “porrada”: “Queria estar me recuperando dela: a surra da Astrazeneca” e “Astrazeneca está me imunizando na base da bicuda”.

Queria estar me recuperando dela: a surra da AstraZeneca. — Tita Padilha (@titapadilha) June 1, 2021

AstraZeneca está me imunizando na base da bicuda. — felipe (@quartovazio1) June 1, 2021

Mas teve, também, quem não teve efeito colateral e comemorou outras “reações”: “Único efeito que eu senti com a Astrazeneca no meu corpo, foi que acordei mais gostosa, coisa que não achava que seria possível”.

Único efeito que eu senti com a Astrazeneca no meu corpo, foi que acordei mais gostosa, coisa que não achava que seria possível.



Bom dia e Viva o SUS, caralho. pic.twitter.com/nfVHHsunS6 — Ítalo Torres (@istalo) June 2, 2021

Confira outras reações:

A AstraZeneca te deixando inútil por um dia inteiro com dor e febre: pic.twitter.com/eYKwZuPjGd — Brenner Melo (@subzero3por10) June 1, 2021

velhos depois de tomar a astrazeneca: to de boa 🤩🤩🤩👍👍👍💪💪💪



os jovem: pic.twitter.com/pPDBjkCwaz — bruna boscarol (@bruna_boscarol) June 1, 2021

E de pensar que o dia que tomei a AstraZeneca, eu falei “acho que não vou sentir reação nenhuma não”



ela me escutando falar isso: pic.twitter.com/2YIryySAdI — Lôzinha (@_pequenalo) June 2, 2021

A AstraZeneca primeiro espanca depois te imuniza😂 — Senhora RIVOLTRIL🚩❤️ (@SRivoltril) June 2, 2021

Eu só espero que a Astrazeneca trate a Covid do mesmo jeito que está me tratando. pic.twitter.com/OvH3pnf5MQ — R Jovinski (@rcjovinski) June 1, 2021