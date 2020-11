Vizinho resgata bebê em berço dentro de casa pegando fogo

Uma bebê de 7 meses, que estava dentro do berço, foi resgatada por um vizinho após sua casa pegar fogo. A tragédia aconteceu no início da tarde de terça (17), em Araçatuba (SP). A criança está internada em um hospital especializado em queimaduras, em Catanduva (SP).

O homem entrou no imóvel com a casa em chamas e conseguiu tirar a criança do quarto, após estourar a grade da janela com a ajuda de outros vizinhos. A menina teve queimaduras de segundo grau em 70% do corpo.

De acordo com o programa Tem Notícias, da TV Globo, viviam na residência um casal com um filho de três anos e a bebê. Na ocasião, o pai das crianças tinha saído para trabalhar, mas a mãe ainda estava no local com os filhos, quando o incêndio começou e rapidamente se alastrou pelos cômodos. A criança estava deitada em um berço, no quarto do casal, enquanto as chamas tomavam conta da casa. A mãe conseguiu correr para fora da residência com o filho de três anos, mas, no desespero, acabou deixando a recém-nascida para trás.

O vizinho da família, Felício Alves, contou que estava sentado na frente da casa dele quando ouviu os gritos de socorro da vizinha. "Levantei pra ver o que era e percebi que o sofá estava pegando fogo na sala. Fiquei desesperado quando escutei a criança chorando no berço. Abri a janela e vi que tinha grade", relatou Alves. A grade foi removida com ajuda dos moradores para que o vizinho conseguisse entrar pela janela e pegar a criança. A neném foi encaminhada para a Santa Casa de Araçatuba, onde foi intubada e recebeu cuidados intensivos na UTI neonatal.

Mais tarde, ela teve que ser transferida para um hospital especializado em queimaduras, em Catanduva (SP), a 200 quilômetros de Araçatuba. A outra criança de três anos também teve queimaduras, porém leves, e foi medicada em um pronto-socorro de Araçatuba, onde recebeu curativos e foi liberado. Uma investigação foi aberta para apurar as causas do incêndio.