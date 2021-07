VÍDEO: Policiais retiram corpos baleados de viatura

Na manhã desta quarta-feira (28), após uma intervenção policial, uma viatura chegou em frente a um hospital com dois corpos baleados. A ação foi registrada por curiosos que estavam no local, em Iranduba, no Amazonas.

Nas imagens é possível ver a dupla sendo carregada para macas e encaminhada ao hospital para testar o óbito. As vítimas eram irmãos e suspeitos de integrarem uma facção criminosa no município.