VÍDEO: mulher pula de carro em movimento para fugir de assédio

Uma câmera de segurança, no Oeste catarinense, registrou o momento em que uma mulher pula de um veículo em movimento e vai parar no meio da rua. Segundo a polícia, a atitude foi tomada para fugir de uma situação de assédio por parte do motorista.

O caso foi registrado na Polícia Civil nesta quinta-feira (05). A Delegacia de Polícia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (Dpcami) investiga o caso. Não foi detalhado se o motorista do carro e a vítima se conhecem.

O carro que vinha logo atrás na rua diminui a velocidade. A mulher levanta sozinha e sai caminhando. O carro da marca Focus, de onde a mulher pulou, seguiu viagem sem prestar socorro e saiu do ângulo da câmera.

Até este sábado (07), nem o motorista ou o carro foram localizados pela polícia.