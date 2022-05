Vídeo mostra caminhão caindo em ribanceira ‘Portão do Inferno’ no Mato Grosso; motorista sobreviveu

Uma câmera instalada em rodovia no Mato Grosso registrou o momento que um caminhão perdeu o controle e despencou no precipício conhecido como Portão do Inferno, na Chapada dos Guimarães. O acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (4).

Antes de cair na ribanceira, o caminhão ainda bateu em um paredão de rochas. Apesar da gravidade do acidente, felizmente, o motorista Daniel Sales passa bem. Resgatado pelos bombeiros, ele teve uma fratura na perna.

O veículo transportava galões de água, que ficaram na pista. A rodovia chegou a ser interditada, mas já foi liberada.