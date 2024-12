Vídeo: jovem carrega botijão de gás em formatura para homenagear o pai

Lorenzo Monfardini, de 22 anos, viralizou nas redes sociais ao levar um botijão de gás durante sua cerimônia de formatura em engenharia de produção na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), realizada na última sexta-feira, 29 de novembro. A homenagem ao pai, que trabalhou como entregador de gás, foi uma forma de reconhecimento e gratidão pelo esforço e sacrifício familiar.

O momento tocou profundamente os presentes e rapidamente se espalhou nas redes sociais. Lorenzo expressou sua gratidão em um post, afirmando que o botijão simboliza o esforço e a abdicação do pai ao longo dos anos. Na publicação, o jovem escreveu: “Esse botijão de gás, aparentemente simples, representa seus 26 anos de dedicação para me oferecer o melhor”.

VEJA MAIS

Nas imagens, é possível ver que o estudante aparece de beca, visivelmente emocionado, segurando o botijão enquanto sobe ao palco e aponta para a plateia.

Após grande repercussão, o estudante expressou sua gratidão pelo apoio recebido de familiares e amigos. "Meus amigos e familiares, que loucura está sendo esses últimos dias, hein? Mas chegou finalmente o grande momento: Enfim, Engenheiro de Produção! Foram 5 anos de dedicação, desafios e muito aprendizado, e agora posso dizer com orgulho que a jornada valeu cada esforço. Obrigado a todos que estiveram ao meu lado, me apoiando e acreditando em mim. Esse é apenas o começo de uma nova fase, e mal posso esperar para o que o futuro me reserva!", escreveu ele.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)