VÍDEO: Homem tropeça, quebra chinelo, é mordido por cachorro e desiste de assalto

Um criminoso atrapalhado desistiu de cometer um assalto após tropeçar, depois quebrar o chinelo e ser mordido por um cachorro, na terça-feira (5). A ação foi flagrada por câmeras de segurança, em Fortaleza (CE). O crime foi divulgado pelo jornal O Povo.

Nas imagens, o suspeito aparece chegando de carona em uma motocicleta, junto com um segundo homem, que não participou da ação. Ao descer da moto, o criminoso tropeça, quebra o chinelo que estava usando e vai em direção a duas mulheres que estavam sentadas na calçada.

Depois, o criminoso cai e é mordido por um dos cachorros que estavam com as jovens. Elas fogem, ele desiste do assalto e volta em direção à moto.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil investiga uma tentativa de roubo que teria acontecido na terça-feira. Ainda, que na região há policiamento do 21º Batalhão da Polícia Militar do Ceará, com apoio de viaturas, motocicletas e policiais militares do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).