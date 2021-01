VÍDEO: Enfermeira coloca agulha no braço de idosa, mas não injeta vacina

O que seria um dia de comemoração pelo recebimento da primeira dose da vacina contra a covid-19, deu lugar ao sentimento de revolta. A avó da advogada Andréa Lira Maranhão, uma idosa de 97 anos, foi levada para tomar a vacina contra a covid-19 nesta quinta-feira (28), após mais de 10 meses em isolamento, em Maceió (AL). No entanto, a profissional de saúde que deveria aplicar o imunizante na idosa, apenas colocou a agulha no braço da paciente, mas não apertou o êmbolo para que o líquido fosse injetado. A servidora foi afastada do cargo pela prefeitura.

Andréa conta que a avó sempre foi muito ativa, mas por conta da pandemia, teve que ficar em casa. A liberação do início da vacinação do grupo prioritário, para pessoas acima dos 85 anos, nesta quinta, fez os familiares levarem a idosa para ser imunizada. Com uma grande movimentação nos postos de vacinação, a família só conseguiu que ela fosse atendida no terceiro lugar em que foram.

Tudo parecia bem atá os familiares assistirem ao vídeo do momento em que a idosa “recebeu” a vacina. As imagens, feitas pela cuidadora da idosa, mostram o momento em que a profissional de saúde insere a ponta da agulha e retira a seringa logo em seguida, sem que o líquido fosse injetado.

Andréa decidiu exigir explicações e pediu que a avó realmente fosse vacinada. “A cuidadora filmou e, quando mandou o vídeo comemorando, percebemos que a injeção não havia sido aplicada. A gente ficou indignado. As autoridades estão tomando conhecimento”, disse.

A advogada procurou a coordenadora da equipe que atua no local em que a avó supostamente teria sido vacinada, que reconheceu o erro. A própria coordenadora injetou o imunizante na idosa, da forma correta.

“Isso serve como um alerta para todos. Mesmo que seja um erro, o que a gente quer é mostrar que tem que ter o cuidado”, finalizou Andréa.

Providência

Por meio de nota, a Prefeitura de Maceió afirmou que “tomou ciência com indignação” do caso da servidora que não injetou o imunizante. “Trata-se de um caso isolado. Assim que foi notificado, uma equipe da saúde realizou imediatamente a vacina na idosa”, diz o texto.

A prefeitura disse que foram determinados o afastamento da profissional envolvida e a abertura de processo administrativo para investigação do caso. O Ministério Público estadual também foi acionado para investigar o episódio.

“A prefeitura vai ampliar a fiscalização e vai mudar o protocolo de vacinação. O profissional de saúde terá que mostrar a seringa cheia antes da aplicação e vazia após o procedimento. Juntos, vamos vencer a covid-19”, completa a nota.