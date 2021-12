VÍDEO: Criança morre após bomba explodir no quarto onde dormia

Uma criança, de 4 anos, morreu após um explosivo cair no quarto em que dormia, após ser arremessado por adolescente, em Vila Gomes (SP), no fim da tarde de sábado (25). As informações são do portal Metrópoles.

Imagens da câmera de segurança de moradores do local onde aconteceu o acidente registraram o momento em que um adolescente, de 14 anos, joga o explosivo em direção à residência onde estava Aylla Manuella Ribeiro da Piedade. Logo após o arremesso, os pais da criança saem desesperados da casa, em busca de socorro para a menina.

A suspeita é que o artefato passou por cima do muro da casa e entrou no quarto, e foi parar no colchão em que a criança estava.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como ato infracional de lesão corporal culposa. Aylla chegou a ser socorrida e levada para o hospital, mas não resistiu. O enterro acontecerá em Primavera (PA), na cidade natal da família.

O adolescente responsável pelo acidente teve a casa incendiada por um grupo de moradores que ficaram revoltados com a morte da menina.