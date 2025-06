VÍDEO: Criança de 5 anos cai de roda gigante em parque na Bahia; mãe revela desespero

Uma criança de 5 anos ficou ferida após cair de uma roda gigante, durante o festejo de São João, no Parque de Exposições Dr. Juracy Oliveira, em Ipirá, a 101 km de Feira de Santana (BA). A mãe relatou momentos de desespero. Vídeo que circula nas redes sociais abriu debates sobre a segurança de parques de diversão. Saiba mais a seguir

Laiane Fernandes e as duas filhas, de 5 e 10 anos, visitavam a cidade de Ipirá, no centro norte baiano, pela primeira vez, e iriam curtir a festa de São João do município. A roda gigante logo chamou atenção das duas crianças. As meninas entraram no brinquedo por volta das 23h50, acompanhadas de outra menina, de 15 anos. Poucos minutos depois, a trava de segurança da cabine abriu, e a mais nova caiu de uma altura de quase 10 metros. Ela chega a bater em uma cabine inferior antes de cair no chão.

VEJA MAIS:

Laiane, que estava no solo, tentou segurar a filha, mas não conseguiu.

Veja o vídeo:

A menina teve ferimentos leves e foi encaminhada a uma unidade de saúde da cidade onde foi inicialmente atendida. Depois, a menina foi transferida para o Hospital Estadual da Criança, em Feira de Santana, e recebeu alta no domingo (22). A filha mais velha, que conseguiu se segurar na cabine, teve uma fratura no pé. O fato ocorreu na sexta-feira (20).

Em nota, a prefeitura de Ipirá informou que o brinquedo passou por vistorias técnicas e está apto a funcionar. "A Prefeitura Municipal de Ipirá informa que a Roda Gigante instalada no parque de exposições passou por vistoria técnica durante sua instalação, cumprindo os protocolos exigidos para garantir a segurança dos frequentadores", diz.

Ainda segundo a prefeitura, as causas da queda estão sendo apuradas. "As causas do ocorrido ainda são desconhecidas e estão sendo apuradas. Imediatamente após o incidente, a criança foi socorrida por profissionais de saúde que estavam de plantão no parque e levada ao posto médico montado especialmente para atendimento de urgências no local" ainda segundo a nota.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)