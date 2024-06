VÍDEO: com samba e cerveja, cortejo fúnebre inusitado viraliza nas redes sociais

Um vídeo que circula nas redes sociais desde o último final de semana mostra um cortejo fúnebre para lá de inusitado no Rio de Janeiro. As imagens, que já foram vistas por milhares de pessoas, revelam um grupo de amigos e familiares se despedindo de um ente querido ao som de samba e com direito a cerveja.

No vídeo, é possível ver o carro da funerária percorrendo as ruas da cidade, seguido por um grupo animado que canta e toca instrumentos musicais como tamborim e pandeiro. Alguns dos presentes apenas andam em silêncio, enquanto outros seguram latas de cerveja em homenagem ao falecido.

VEJA MAIS

De acordo com comentários que circulam na internet, o cortejo fúnebre teria sido realizado a um homem que era apaixonado por samba e não dispensava uma cervejinha. A família e os amigos teriam decidido celebrar a vida dele da maneira que ele mais gostava.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)