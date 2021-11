VÍDEO: Cavalo consegue fugir e invade estabelecimento

Um cavalo conseguiu entrar em um mercado após conseguir escapar de seu tutor, um garoto que o conduzia. A fuga foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento, na segunda-feira (15), em Camacã (BA). As informações são do portal Último Segundo.

Pelas imagens, é possível ver o equino entrando calmamente no mercado. Um funcionário tentou impedir que o animal causasse estragos andando pelos corredores do estabelecimento. Na sequência, o garoto aparece no estabelecimento e alcança o animal.

Após se soltar de seu guardião, o cavalo teria ficado na pista por alguns minutos, antes de entrar no mercado.

Com a ajuda do menino, o dono do mercado e um funcionário conseguiram conter e amarrar o cavalo. Ninguém se feriu, e não houve prejuízos materiais ao comércio.

Após o susto, o cavalo voltou para a propriedade de onde havia saído.