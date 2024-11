Video: carro parado capota 'sozinho' em rua; entenda

Câmeras de segurança registraram uma cena inusitada em Laranjeiras do Sul, na região central do Paraná: um carro estacionado parece capotar "sozinho". O incidente ocorreu na tarde da última segunda-feira (25), enquanto a proprietária do veículo, identificada como Keli Cristina de Paula, estava no trabalho.

Keli foi informada sobre o ocorrido por colegas que presenciaram a situação. Ao assistir ao vídeo, ela ficou em estado de choque. Testemunhas relataram que um caminhão colidiu com um cabo de telefonia, que se rompeu e foi arrastado pelo veículo. Acredita-se que o fio tenha se enroscado na parte traseira do carro, puxando-o e causando o capotamento.

Nas imagens, é possível ver um caminhão bitrem carregado com toras de madeira passando ao lado do veículo estacionado. Pouco depois, a traseira dele é arremessada para cima e o carro tomba, ficando com os pneus para o alto.

No vídeo, não é possível determinar se o cabo já estava no chão antes da passagem do caminhão ou se foi derrubado por ele. Além disso, momentos antes do capotamento, as imagens mostram uma caminhonete reduzindo a velocidade ao passar pelo carro estacionado.