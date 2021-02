VÍDEO: cão cuida de companheiro atropelado até resgate chegar

Cães sempre surpreendem pela inteligência e capacidade de afeto. É o demonstra um caso acontecido em Iguatu, no interior do Ceará, envolvendo dois cães de rua, que repercutiu na cidade e ajudou viabilizar o resgate. Um dos cães foi atropelado, no domingo 14, e o outro, talvez um irmão, ficou ao lado do ferido.

Após o atropelamento, o animal ficou incapacitado, sensibilizando o animal saudável. Ele ficou ao lado do amigo a noite inteira e, na segunda 15, a situação começou a chamar a atenção da população.

As imagens chegaram a uma ONG na cidade que acolhe bichos sem dono. Mas o resgate não foi tão tranquilo, pois o cão sadio ficou agressivo na tentativa de aproximação da veterinária, segundo relatos da imprensa local. A remoção só foi “permitida” com o animal saudável indo junto.

Os animais foram levados para uma clínica veterinária na cidade e lá foram batizados com os nomes da famosa dupla de embolada do Estado, Pernambuco: Caju e Castanha.

Uma postagem posterior da ONG mostra o animal atropelado já de pé e o companheiro, chamado de irmão pelos novos cuidadores, rodeando, animado.