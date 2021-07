VÍDEO: cachorro abandonado tenta entrar de volta no carro

Um carro foi flagrado abandonando um cachorro na movimentada avenida J, no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus, no sábado (10). As informações foram divulgadas pelo Manaus Alerta.

O flagrante foi feito por um carona de uma moto que estava logo atrás do carro que abandonou o cão.

O cachorro branco, de porte médio, corre atrás do veículo de modelo Corsa e tenta entrar pela janela. Na segunda tentativa, o motorista dá uma curva brusca para se livrar das investidas.