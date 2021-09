VÍDEO: Após dias em estado grave, homem é extubado ao som do ‘Menos é Mais’

Após passar 18 dias em estado grave, intubado e sem consciência devido complicações da covid-19, Eduardo Sampaio acorda ao som de sua banda favorita: o grupo de pagode “Menos é Mais”. O jovem, de 28 anos, se emocionou após a equipe médica e os familiares organizarem a surpresa. Antes da pandemia, ele era um frequentador assíduo de rodas de samba. As informações são do Metrópoles.

O registro aconteceu no domingo (12) e mostra o momento que ele acorda e começa a chorar quando uma das médicas celebra: “Viva a vida!”. Enquanto o procedimento de remoção do tubo acontece, uma outra integrante da equipe coloca o aparelho ao lado do ouvido dele, ao som da música “Melhor eu ir”, fazendo o rapaz se emocionar.

Eduardo estava internado, devido a covid, desde o dia 20 de agosto. Após apresentar uma piora, ele teve de ser intubado. A família acredita que ele sobreviveu por milagre: “É um renascimento, é Deus dando uma segunda chance para ele. É pra gente repensar na vida”, contou a irmã de Eduardo, que é enfermeira.