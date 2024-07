VÍDEO: Advogado é preso após atropelar homem três vezes em posto de combustível

Na última segunda-feira (01), um advogado foi preso pela Polícia Civil, após atropelar um homem três vezes em um posto de combustível no Setor Sul, em Goiânia (GO), quinta-feira (27).

Câmeras de segurança do local flagraram o momento em que o advogado é visto entrando em um carro prata e manobrando até o pátio do posto. Em seguida, um homem se aproxima do carro e conversa com ele por alguns minutos. Veja;

Logo depois, a vítima tenta passar pela frente do veículo, mas é arremessada no chão pelo motorista que havia acelerado. O advogado ainda dá a marcha ré e passa por cima do homem mais duas vezes antes de ir embora.

Depois da tentativa de homicídio, populares que estavam próximos ao posto correram para tentar ajudar o homem, enquanto o advogado fugia do local. Até o momento não se sabe mais informações a respeito do estado de saúde da vítima.

A PC se pronunciou através de nota e informou que o advogado foi preso por tentativa de homicídio e que está investigando a motivação do crime. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) informou que ainda não tem conhecimento dos fatos noticiados e, portanto, não se manifestará por enquanto.

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)