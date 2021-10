‘Batatinha Frita, 1, 2, 3’: brincadeira sucesso de 'Round 6' já existia no Brasil; entenda

Desde que a série 'Round 6' foi lançada, há algumas semanas, muitas pessoas não param de falar sobre a sinistra boneca gigante que aparece no primeiro episódio da série. Além disso, ela chamou atenção para a brincadeira “Batatinha Frita 1, 2, 3", que se popularizou em todo o mundo após aparecer na produção da Netflix. Mas você sabia que essa famosa frase é diferente em outros países do mundo? As informações são do UOL.

“Batatinha Frita 1, 2, 3" é específica para o Brasil. No entanto, no original, a frase dita pela boneca faz referência a uma flor. Dessa forma, em outras partes do mundo, foi adaptada na dublagem e na legenda conforme os costumes de cada país. Em inglês, por exemplo, ela diz "red light, green light" ("sinal vermelho, sinal verde", na tradução).

De acordo com o Ministério Público Federal, o "Batata Frita 1, 2, 3" teria surgido, com este nome, na cidade de Miguel Pereira, no interior do Rio de Janeiro. A brincadeira acontece da seguinte maneira: o líder fica de costas para os outros participantes, e diz a frase. Depois, ele se vira. Os outros precisam avançar até onde está o chefe, mas só podem se mover quando ele não estiver olhando. Na série, o detalhe cruel é que aqueles que se movem fora da hora são mortos.

As variações do nome da brincadeira são muitas. Nas legendas italianas, por exemplo, a brincadeira se chama "Uma, duas, três estrelas", e nas legendas em espanhol, segue o padrão em inglês, com "Luz roja, luz verde". Porém, no Brasil, existem várias brincadeiras parecidas, como a brincadeira "Estátua" que teve até uma música da Xuxa.

A diferença para "Batatinha Frita" é que, em "Estátua", os participantes precisam dançar enquanto a música estiver tocando, e ficarem imóveis quando a música parar. Quem errar, vai saindo do jogo.