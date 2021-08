Valor do benefício do Bolsa Família pode dobrar, diz Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro declarou nesta terça-feira (3) que o governo federal pode sugerir até dobrar o valor médio pago hoje aos beneficiários do programa social Bolsa Família. A afirmação foi feita pelo presidente em entrevista à TV Asa Branca, de Pernambuco. "No momento, vivemos ainda auxilio emergencial mais baixo, mas estamos aqui ultimando esforços e estudos no sentido de dar aumento de, no minimo, 50% para o bolsa família, podendo chegar até 100% em média", disse Bolsonaro. As informações são da Folha de S. Paulo.

Hoje o valor médio pago aos 14 milhões de beneficiários do programa é R$ 192. Bolsonaro, porém, não detalhou o valor que o governo pretende estabelecer com o aumento.

A equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, estuda elevar a R$ 300 o valor de pagamento do Bolsa Famíia. Já o Palácio do Planalto chegou a sinalizar que quer alcançar o valor de R$ 400, em média, para cada beneficiário do programa social do governo.

Nesta segunda-feira (2) o governo apresentou a líderes do Congresso Nacional uma proposta que pode driblar a regra do teto de gastos em 2022, através do adiamento do pagamento de dívidas reconhecidas pela Justiça - os precatórios. Os recursos seriam usados para elevar o pagamento do Bolsa Família.

No último dia 30, Guedes disse que o Orçamento de 2022 terá de R$ 25 bilhões a R$ 30 bilhões livres para permitir o pagamento médio de até R$ 300 ao Bolsa Família.