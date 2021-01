Vacinação contra a covid-19 no Brasil começa a partir das 17h de hoje

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse, em reunião com governadores nesta segunda-feira (18), que a vacinação contra a covid-19 pode ser iniciada a partir das 17h de hoje em todo o país.

"Acho que podemos começar hoje até o fim do expediente, a partir das 17h", declarou o ministro.

O horário foi proposto, segundo ele, para dar tempo de todos os estados receberem as doses da CoronaVac, vacina do Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. As doses saíram do centro de distribuição de logística do Ministério da Saúde em Guarulhos, na Grande São Paulo

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesse domingo (17), por unanimidade, o uso emergencial das vacinas Coronavac e da Universidade de Oxford. Imediatamente após a aprovação, o governo de São Paulo iniciou a vacinação, sendo a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, a primeira brasileira imunizada no país.