Twitter: usuários têm limite de leitura de posts diários; entenda

O Twitter começou, neste sábado (1º), a limitar o número de tuítes acessados por dia na rede social. O anúncio foi feito pelo CEO do Twitter, Elon Musk, que explicou que a medida é temporária e tem o objetivo de lidar com os “níveis extremos” de manipulação do sistema.

Os maiores afetados são os usuários de contas não verificadas, ou seja, os que não pagam pelo selo de verificação. Essas contas passam a poder acessar apenas mil tuítes por dia. As mudanças também afetam usuários verificados, que agora têm acesso diário a 10 mil tuítes, e contas novas e não verificadas, com limite de leitura de 500 posts. O anúncio resultou em reclamações dos usuários, que disseram não entender o motivo da medida.

Quando um usuário atinge o limite de leitura disponibilizado pela rede social, o Twitter exibe a seguinte mensagem: “Taxa limite excedida. Por favor, aguarde em instantes e tente novamente”.

O número diário já sofreu pelo menos duas alterações em menos de 24 horas. Inicialmente, Elon disse que as contas não verificadas seriam limitadas à 600 tuítes por dia, as verificadas a 6 mil e as novas contas não verificadas a 300. Em seguida, Musk fez uma nova postagem, onde anunciou o aumento do limite para 8 mil no caso de contas verificadas, não verificadas para 800 e as novas contas não verificadas teriam acesso a 400 tuítes por dia.

O que é o selo de verificação do Twitter?

O Twitter Blue chegou ao Brasil em fevereiro de 2023 e custa, atualmente, R$ 36,67 na assinatura anual e R$ 42 na mensal. O selo azul pago foi lançado para ajudar o Twitter a aumentar sua receita. Até então, a plataforma usava o “selo azul” para indicar, segundo seu site, “contas ativas, notáveis e autênticas de interesse público que o Twitter havia verificado independentemente com base em determinados requisitos”.