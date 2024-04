TV digital gratuita pode chegar a 8k de resolução e terá mais interatividade, promete governo

Durante a apresentação da TV 3.0 pelo governo federal nesta terça-feira (3), o presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Jean Lima, enfatizou a necessidade de cooperação do setor para que a TV Digital progrida e alcance toda a população brasileira. O evento, realizado no auditório do Ministério das Comunicações, em Brasília, contou com a participação dos ministros das Comunicações, Juscelino Filho, e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Paulo Pimenta, além do presidente do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre (SBTVD), Raymundo Barros.

Jean Lima ressaltou a importância de garantir a permanência de todos os canais abertos na TV 3.0, conforme dados da pesquisa Kantar Ibope Media, que revelou que 70% da população brasileira se informa por meio da televisão. Ele destacou a necessidade de investimento do Estado brasileiro para esse fim.

Não será necessário internet para acessar a TV 3.0

A TV 3.0 traz inovações, a escolha de canais passando por aplicativos, permitindo conteúdo ao vivo ou sob demanda e oferecendo interatividade como diferencial. Além disso, promete qualidade de imagem até 8K, som imersivo e ferramentas de segurança e acessibilidade. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, salientou que não é necessário internet para acessar a TV 3.0, que será transmitida gratuitamente para toda a população brasileira.

"Como a vida útil das TVs tem uma carga ainda a ser cumprida, em especial porque tivemos eventos esportivos importantes nos últimos anos que fomentaram a troca dos televisores, entendemos que no começo vamos ter que ter um receptor que faça a conversão desses sinais", declarou o secretário de Comunicação Social Eletrônica, Wilson Diniz.

Jean Lima enfatizou o envolvimento da EBC, junto com a Secom e o Ministério das Comunicações, no processo de adoção de novas tecnologias para a TV 3.0, visando garantir a equidade na distribuição dos canais e proporcionar liberdade de escolha aos telespectadores. Ele destacou que para o setor público, a TV 3.0 representa a oportunidade de inclusão de novos participantes e democratização da comunicação.

O governo pretende começar a implementar a TV 3.0 em 2025.