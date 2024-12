Tributo zero em alimentos: confira quais itens têm alíquota nula

Após a inclusão de farinhas e massas com baixo teor de proteínas e fórmulas dietoterápicas no grupo de alimentos isentos do Imposto sobre Valor Agregado (IVA), o número de itens com tributo zero sobe para 26. Entre os produtos, estão carnes, queijos, feijões e arroz. Confira abaixo a lista completa.

Alimentos com tributo zero após reforma

Açúcar Arroz Café Carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves Farinha com baixo teor de proteína Farinha de aveia Farinha, grumos e sêmolas, de milho Farinha de mandioca Farinha de trigo Feijões Fórmulas dietoterápicas Fórmulas infantis Grãos de aveia Grãos de milho Leite Leite em pó Manteiga Margarina Massas Massas com baixo teor de proteína Óleo de soja Pão comum Peixes e carnes de peixes Queijos (mussarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota, requeijão, queijo provolone, queijo parmesão, queijo fresco não maturado e queijo do reino) Sal