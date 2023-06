Três ministros de Lula participam de evento em Belém nesta segunda-feira (19)

Os ministros das Cidades, Jader Filho, do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo, estarão em Belém, nesta segunda-feira (19), para cumprir agendas na capital. Eles vão participar da plenária do Plano Plurianual (PPA) Participativa no Estado do Pará, que ocorrerá no Hangar, no bairro do Marco, às 18h. O objetivo do evento do PPA Participativo 2024-2027 é estabelecer as prioridades para os próximos quatro anos. Essa é a quinta plenária e todas são abertas à participação da sociedade. Confira abaixo detalhes da agenda:

Antes do fórum, Jader Filho irá cumprir sozinho uma agenda na capital paraense. O ministro das Cidades vai visitar, por volta das 16h30, a Usina da Paz no bairro da Cabanagem. Em seguida, ele deve seguir para o Hangar e se juntar à ministra Simone Tebet e ao ministro Márcio Macêdo.

No evento, os três ministros vão debater políticas públicas prioritárias para o Brasil e suas regiões, colhendo propostas. A iniciativa é uma das formas de participação social na construção do PPA, juntamente com a plataforma digital Brasil Participativo e os Fóruns Interconselhos, que reúnem representantes de conselhos nacionais em todos os setores.

A partir dessas plenárias, as demandas da população serão analisadas pelas equipes técnicas dos ministérios para possível incorporação ao PPA. O plano será executado por meio dos orçamentos anuais nos próximos quatro anos.

Próximos passos

A série de plenárias estaduais tiveram início em 11 de maio e ocorrerá até o próximo dia 10 de julho, em todas as capitais brasileiras. A participação digital também estará disponível até 10 de julho.

Em julho e agosto, o Governo Federal vai analisar as propostas e programas mais votados. Em seguida, essas propostas constarão no Projeto de Lei (PL) a ser encaminhado para o Congresso Nacional até 31 de agosto, para ser votado ainda em 2023 e implementado a partir de 2024, considerando as demandas e contribuições da população brasileira.