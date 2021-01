Tomar café quente em copo plástico pode causar câncer e acelerar puberdade; entenda

Ganho de peso, desenvolvimento de alguns tipos de câncer, cansaço, sonolência, dores de cabeça frequentes, hiperatividade ou agressividade, alteração do crescimento infantil e maturação sexual precoce são algumas das consequências de se tomar café quente em copo plástico. É o que revelou uma pesquisa da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

De acordo com especialistas da instituição, a quantidade de estireno presente nos copos descartáveis é "parcialmente" acima do recomendado pelo Ministério da Saúde. Quando submetida ao calor do café, por exemplo, essa substância, que é tóxica, é liberada e pode ser ingerida no momento em que se bebe o líquido.

A pesquisa, dos professores Jailson de Andrade e Pedro Afonso de Paula Pereira (do Instituto de Química) e do engenheiro químico Rodolfo Figueiredo de Oliveira, indica que a quantidade de estireno liberada pelos copos, em 10 minutos de contato, está em torno de 13,6 e 49,3ng/ml-I. A norma do Ministério da Saúde restringe a 20ng/ml-I o índice.

Além do estireno, o plástico presente em utensílios de plástico e no revestimento interno de embalagens de comidas e bebidas libera, especialmente quando aquecido, uma substância chamada bisfenol A. O bisfenol é uma toxina que migra para os alimentos e pode então ser ingerido.