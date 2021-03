Tio acusado de estuprar e engravidar a sobrinha de 10 anos é condenado a 44 anos de prisão

O acusado de estuprar e engravidar a própria sobrinha de 10 anos, em São Mateus, no Espírito Santo, foi condenado a 44 anos, três meses e cinco dias de prisão. Ele está preso desde 18 de agosto do ano passado e um exame de DNA comprovou as violências sexuais. A gestação da criança foi interrompida com autorização da Justiça.

A sentença foi proferida no início de fevereiro. Segundo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o juiz fixou o regime fechado para o cumprimento da pena e manteve a prisão preventiva. O caso está em segredo de Justiça.

Para a defesa do preso, há muitas discordâncias em alguns pontos da sentença e no tempo de pena. Por isso, encaminhou um recurso de apelação, para buscar o que considera ‘uma pena justa’.