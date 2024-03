Terceiro suspeito de participação na morte de advogado no RJ é preso

Eduardo Sobreira Moraes, de 47 anos, foi preso nesta terça-feira (5) suspeito de participar da morte do advogado Rodrigo Marinho Crespo. O crime ocorreu no dia 26 de fevereiro passado, no Centro do Rio de Janeiro.

O suspeito se entregou na Delegacia de Homicídios da Capital, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade, e foi levado para prestar depoimento. Eduardo é apontado pela polícia como o responsável por seguir os passos de Rodrigo, assassinado a tiros à luz do dia, em frente a sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), no Centro do Rio de Janeiro.

Agora são três os presos apontados pela polícia como participantes na morte do advogado: além de Eduardo, estão detidos o policial militar Leandro Machado da Silva e Cezar Daniel Mondego de Souza.

A polícia investiga o caso como execução e ainda não sabe quem atirou em Rodrigo.

Saiba quem são os investigados na morte do advogado:

- Cezar Daniel Mondego de Souza: apontado como responsável por monitorar a vítima. Tinha cargo comissionado com salário de até R$ 6 mil na Assembleia Legislativa do RJ (Alerj). - Eduardo Sobreira Moreira: também é suspeito de vigiar os passos da vítima até a execução. Leandro Machado da Silva: policial militar que, segundo as investigações, providenciou os carros usados no crime. É apontado como segurança de Vinícius Drumond, filho do contraventor Luizinho Drumond.