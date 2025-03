Temporal em SP derruba 158 árvores, mata 1 e deixa 173 mil sem luz

O temporal que atingiu a cidade de São Paulo na tarde desta quarta, 12, matou um homem que estava dentro de um carro na Avenida Senador Queirós, no centro, e deixou cerca de 173 mil endereços sem luz. O carro em que a vítima estava foi atingido pela queda de uma árvore, de acordo com o Corpo de Bombeiros. De acordo com as informações iniciais, ele seria um taxista - dois passageiros teriam sido tirados do carro sem ferimentos.

A Defesa Civil voltou a enviar alerta severo para os celulares de pessoas nas regiões norte, oeste e central. Na Rua Artur de Azevedo, em Pinheiros, na zona oeste, uma árvore caiu sobre o telhado de um restaurante e dois veículos ocupados. No restaurante, houve o desabamento parcial de teto e três pessoas foram retiradas sem ferimentos de um dos veículos atingidos.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura, áreas de instabilidade formaram a chuva com forte intensidade. Entre as áreas mais afetadas, inclusive com queda de granizo, estão ainda Butantã e Pinheiros, na zona oeste, Campo Limpo, Santo Amaro e Vila Mariana, na sul.

Chichá de 200 anos

Entre as 158 árvores que caíram na região metropolitana até as 18h29, segundo os bombeiros, está a terceira árvore mais antiga da capital paulista. Ela ficava no Largo do Arouche, na República (centro). O chichá de cerca de 200 anos quebrou com a chuva e caiu.

O Corpo de Bombeiros relatou que, até as 18h29, recebeu 3 chamados para desabamento, 4 de enchente e 158 de queda de árvores. A força da chuva provocou pontos de inundação no Terminal Bandeira, no centro. Choveu forte também em Barueri, Carapicuíba, Cotia e Osasco, na região metropolitana da capital.

As rajadas de vento alcançaram 62,9 km/h em Santana-Carandiru, na zona norte, e 61,6 km/h na região central. De acordo com a Enel, concessionária responsável pela distribuição de luz em São Paulo, às 17h30 havia 173 mil clientes sem luz na região metropolitana. A região oeste da capital foi a mais afetada. A Enel informou ter mobilizado todas as equipes disponíveis e, às 19h30, havia 153 mil clientes sem luz na capital.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os locais onde ocorreram as maiores precipitações ontem, em um período de 12 horas, foram Carapicuíba (Altos da Santa Lúcia, com 33 mm) e São Paulo (centro, com: 29 mm). Ainda foram registrados 26 mm em Cotia (Santa Isabel) e 25 mm em Araçoiaba Da Serra (centro).

Próximos dias

O tempo permanece instável nos próximos dias. Uma nova frente fria avança para o litoral paulista, o que vai provocar queda da temperatura máxima no fim de semana. Nesta quinta, 13, na capital paulista, a previsão é de muitas nuvens e tempo abafado, segundo o CGE. À tarde, as pancadas de chuva com até forte intensidade têm potencial para rajadas de vento e novamente formação de alagamentos.

Na sexta, 14, a perspectiva é de céu nublado, com poucas aberturas de sol pela manhã. À tarde, as pancadas de chuva acontecem com até forte intensidade, porém curta duração. Os ventos passam a soprar do quadrante sul, o que vai provocar céu encoberto e chuviscos no período da noite. Os termômetros oscilam entre a mínima de 20°C e a máxima de 27°C.

A Defesa Civil recomenda atenção para possíveis temporais e reforça a importância de acompanhar os alertas meteorológicos. O Gabinete de Crise, que reúne Corpo de Bombeiros e agências reguladoras de serviços, como concessionárias de energia, água e estradas, continua mobilizado de forma preventiva.

Fim da onda de calor

As temperaturas devem ficar mais amenas agora, principalmente durante as tardes, trazendo alívio ao forte calor dos últimos dias. "As temperaturas apresentam ligeiro declínio em função da incursão do ar frio marítimo contra a costa paulista", acrescenta o CGE.

A máxima não deve passar de 23°C no domingo. E, conforme a empresa meteoblue, as temperaturas devem seguir mais baixas ao longo da próxima semana, marcando o fim do verão e a chegada do outono. (COLABOROU RENATA OKUMURA) As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.