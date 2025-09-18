Suspeitos de execução do ex-delegado-geral já foram identificados; veja quem são!

A polícia identificou dois suspeitos envolvidos na morte do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, assassinado em Praia Grande, São Paulo. O crime ocorreu no final da tarde de segunda-feira (15), após perseguição e colisão do veículo em que a vítima estava.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro de Ruy foi abalroado por um ônibus, capotou e, em seguida, foi alcançado por atiradores. Fontes foi atingido por disparos no local e não resistiu aos ferimentos.

Quem são os suspeitos

Entre os nomes apontados pela investigação estão Felipe Avelino da Silva, conhecido como “Masquerano”, e Flávio Henrique Ferreira de Souza, de 24 anos. Felipe aparece em apurações anteriores com passagens por roubo e tráfico, e teria ligação com o PCC no Grande ABC.

Além deles, a polícia prendeu uma mulher, Dahesly Oliveira Pires, suspeita de transportar armas usadas na ação. As apurações seguem para confirmar o papel de cada envolvido.

Investigação

Peritos recolheram vestígios no local do crime e em veículos relacionados ao caso. Impressões digitais e material biológico serão confrontados com bases de dados criminais para reforçar ou descartar a participação dos investigados.

A Justiça autorizou prisões temporárias dos principais suspeitos. A apuração também conta com diligências para localizar outros possíveis participantes e esclarecer a motivação do homicídio.

Investigadores avaliam duas linhas principais: represália ligada ao trabalho do ex-delegado no combate ao crime organizado — incluindo confrontos com facções — e fatos relacionados ao cargo que ele ocupava na administração municipal de Praia Grande.

As autoridades afirmam que as investigações continuam em ritmo intenso. Novas prisões e diligências podem ocorrer à medida que provas laboratoriais e testemunhos forem confirmados.