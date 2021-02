Polícia prende suspeitos de matar e comer carne de cães e gatos

Nesta quinta-feira (18), dois homens foram presos em Manaus (AM), suspeitos de maus-tratos de cães e gatos. Segundo informações, a dupla mata para comer a carne dos animais.

No local, foram encontrados dois gatos e três cachorros que estavam amarrados com uma corda no pescoço, sem conseguir se movimentar. Eles estavam desnutridos, sem água e sem comida, comprovando o crime.

Os cães e gatos foram resgatados e devem receber atendimento veterinário para estarem prontos para a adoção. Os suspeitos foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.