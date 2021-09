Suspeito de matar adolescente grávida e a mãe dela é preso

Identificado como Leonardo Castro, de 24 anos, um jovem foi preso na última quarta-feira (22), suspeito de matar uma adolescente grávida e a mãe dela. O crime aconteceu em Manaus (AM) e foi destaque no Portal do Holanda.

As mortes aconteceram na noite de 27 de maio deste ano, quando a adolescente de 15 anos e a mãe dela, Ruth Osório da Silva, de 45 anos, estavam em uma banca de churrasco, com outra adolescente que também é filha da mulher.

O suspeito chegou ao local já atirando contra as vítimas. A adolescente gestante e a mãe acabaram morrendo. A outra garota foi baleada, mas sobreviveu.

Na noite da prisão, a polícia foi acionada para o caso de um homem que iria vender um videogame para Leonardo, mas e acabou sendo roubado por ele.

A polícia conseguiu prender o suspeito e, na delegacia, encontraram o mandado de prisão em aberto pelos assassinatos e pela tentativa de homicídio da outra adolescente. Leonardo negou o crime.

A polícia apura a participação de outro envolvido.