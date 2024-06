Suspeito armado ‘consola’ vítima desesperada com assalto à padaria: ‘Calma,tia'

Durante um assalto à mão armada a uma panificadora, o suspeito tentou consolar a atende do estabelecimento enquanto realizava o roubo. O caso ocorreu em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, na última quinta-feira (30/5).

O assaltante ordenou à mulher que colocasse dinheiro, cigarros e outros itens em uma sacola. Diante da situação, a atendente ficou desesperada, começou a chorar e soluçar. Em resposta, o criminoso procurou acalmá-la, afirmando que não iria machucá-la.

"Coloca o dinheiro todinho aí… Calma, tia. Pode ficar de boa, não vou fazer mal pra tu, não", disse o suspeito, consolando a vítima.