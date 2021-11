Surto de coceira na pele é investigado por Secretaria de Saúde

Um surto de lesões que provocam coceira na pele está sendo investigado pela Secretaria de Saúde de Recife após 79 pessoas, entre 2 e 96 anos, apresentarem lesões e coceira entre o início de outubro e 11 de novembro. Os primeiros casos foram identificados em cinco crianças no Córrego da Fortuna e no Sítio dos Macacos, na Zona Norte da cidade. Um alerta epidemiológico foi emitido para que todas as unidades de saúde, tanto privadas como públicas, notifiquem qualquer caso suspeito. As informações são do G1.

A moradora Márcia Emanuelle, do bairro Guabiraba, também da Zona Norte, relatou que todos os sete habitantes da sua casa apresentaram a coceira. "Aqui na minha casa estava todo mundo com coceira e caroço vermelho na pele. A comunidade toda estava, quase todo mundo. O pessoal do posto veio até aqui para fazer exame, mas não saiu ainda o resultado", contou.

Segundo ela, a vizinha fez especulações sobre a coceira, dizendo que poderia ser a água ou os mosquitos, mas o surto também foi identificado em outras comunidades. Já em outro bairro, a dona de casa Marcella Almeida disse que seus sintomas começaram com um caroço na perna, como se fosse uma picada de inseto, mas com muita coceira. "Depois se espalhou pelo corpo todo. Passei noites horríveis, sem dormir, só me coçando. Tem muita gente com isso aqui em Dois Irmãos e Sítio dos Pintos", relatou. Apesar disso, ela foi a única a apresentar as lesões dentro de casa.

A Secretaria de Saúde da cidade tem discutido os casos com uma equipe clínica e as investigações epidemiológica, entomológica e laboratorial estão em andamento.