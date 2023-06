STF julga decisão que define provisoriamente suplente de Dallagnol; três votaram a favor de Hauly

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar, nesta sexta-feira (8), no plenário virtual a decisão liminar - provisória -, que irá definir o suplente que deve tomar posse no lugar do deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Podemos-PR). Os ministros do STF podem depositar voto até o final do dia.

A liminar foi concedida pelo ministro Dias Toffoli na última quarta-feira (7). Ele teve um entendimento diferente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná. O tribunal teria entendido, que como nenhum outro candidato do Podemos atingiu os 10% do quociente eleitoral, a vaga deveria ir automaticamente para o PL.

Votos

Somente três ministros apresentaram voto. Foram eles: o relator, Dias Toffoli, e os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, a favor de Hauly ocupar o lugar deixado por Dallagnol.

O Podemos recorreu ao STF para que a vaga permanecesse com o partido. Toffoli concedeu o pedido na última quarta-feira (7). Com isso, a vaga fica temporariamente com Luiz Carlos Hauly.