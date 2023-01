Segurança do STF já começa a efetuar as primeiras prisões, após invasões da sede da corte

As primeiras detenções já foram executadas contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, na tarde deste domingo (8), após invadirem os prédios dos três poderes da República. A segurança do Supremo Tribunal federal (STF) em conjunto com a Tropa de Choque conseguiu retomar o prédio e efetuar algumas prisões.

De acordo com o site Uol, as pessoas detidas estão na área da garagem, mas o Tribunal ainda não informou detalhes quanto ao número de pessoas detidas e nem com relação ao que foi deteriorado.

O Ministro da Justiça, Flávio Dino, já pediu reforço do Governo do Distrito Federal e classificou a invasão como absurda e que a vontade dos invasores não vai prevalecer.

No domingo passado, 1º de janeiro, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse no Congresso após ganhar as eleições de 2022.