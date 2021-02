São Paulo registra mais dois casos positivos da nova cepa

São Paulo registrou mais dois casos positivos de Covid-19 com a variante P.1 de coronavírus, com origem em Manaus (AM). A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde, nesta sexta-feira (5). Com isso, o estado soma cinco casos. Em um deles, uma paciente do Amazonas, que foi diagnosticada anteriormente, morreu.

A paciente que veio a óbito deu entrada já em estado grave no Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria, em Pirituba, na Zona Norte da cidade de São Paulo. É nesse hospital que se encontram todos os pacientes internados com a variante P.1. Dos cinco casos, apenas um não precisou de atendimento na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).

Até o momento, há 38 pessoas diagnosticadas oficialmente com a variante P.1: cinco em São Paulo, cinco no Pará (com uma morte) e as demais no Amazonas. A variante também já foi encontrada no Japão, na França e nos Estados Unidos.

Ainda não se sabe com certeza se a P.1 causa uma infecção mais grave ou tem uma maior transmissibilidade, apesar de pontos em comum com variantes identificadas no Reino Unido e na África do Sul que possuem essa propriedade.