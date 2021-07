São Paulo monitora 30 pessoas após contato com família com caso de variante delta do coronavírus

Já são pelo menos 30 as pessoas monitoradas pela Prefeitura de São Paulo após terem contato com uma mulher de 43 anos que testou positivo para a covid-19 no estado, confirmou nesta quarta (7) a Covisa (Coordenadoria de Vigilância em Saúde), segundo informações do jornal Folha de São Paulo. Segundo a Covisa, ela é a esposa do homem de 45 anos que foi infectado pela variante delta do novo coronavírus - o primeiro caso confirmado na capital paulista da cepa, identificada inicialmente na Índia.

A Coordenadoria de Vigilância em Saúde já havia afirmado, nesta terça-feira (6), que há indícios de que o homem tenha sido infectado por transmissão comunitária. Nesta quarta (7), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou que a mulher de 43 anos, além de um enteado, de 26, e o filho do casal, de 9 anos, moram juntos. Todos estão em isolamento domiciliar, diz a Secretaria Municipal da Saúde.

“Para a nossa sorte, essa família é muito consciente e ficou em isolamento”, afirmou Nunes, em entrevista durante o início da vacinação de pessoas de 40 anos contra a Covid-19, nesta quarta-feira (7), em um posto na região de Santo Amaro (zona sul de São Paulo). Nunes disse, porém, que "ainda é prematuro falar de contágio comunitário”, apesar das investigações da prefeitura.

A Coordenadoria de Vigilância em Saúde de São Paulo diz que o homem infectado pela cepa procurou em 19 de junho o atendimento médico em uma Unidade Básica de Saúde do Belenzinho (na zona leste da capital), onde a família mora. O quadro de covid-19 foi confirmado dois dias após a consulta. O homem trabalha em casa e diz que não viajou e não teve contato com pessoas que viajaram. Sua mulher, porém, trabalha com atendimento ao público.

A secretaria aguarda exame de sequenciamento genético da mulher do paciente diagnosticado com a variante delta para confirmar se ela também foi infectada pela cepa. Segundo o secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido, das 30 pessoas que tiveram contato com integrantes da família, duas já estão com quadros confirmados da covid-19.